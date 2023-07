Medische uitzendbureaus: Een antwoord op het tekort aan zorgpersoneel

De personeelstekorten nemen toe, dat geldt zeker in zorg en welzijn. Eind 2023 is er in onder meer de ziekenhuis-, verpleeghuis, jeugd- en gehandicaptenzorg een tekort aan zo’n 56.000 mensen, blijkt uit de arbeidsmarktprognose die minister Helder dit voorjaar aan de Tweede kamer stuurde. In 2032 dreigt het tekort op te lopen tot meer dan 155.000.

Oorzaken oplopende tekorten

Het oplopende tekort heeft een aantal oorzaken. Ten eerste is er de vergrijzing van de bevolking wat leidt tot een grotere vraag naar gezondheidszorgdiensten. Oudere mensen hebben over het algemeen meer medische zorg en ondersteuning nodig, waardoor er een hogere vraag is naar zorgpersoneel. Maar ook de toename van chronische ziekten, zoals diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten, en mentale gezondheidsproblemen, vergt meer gespecialiseerde zorg en langetermijnbehandeling. Zorgpersoneel wordt bovendien vaak geconfronteerd met hoge werkdruk, lange werktijden en emotioneel veeleisende situaties. Deze omstandigheden kunnen leiden tot burn-out en demotivatie, waardoor sommige werknemers de sector verlaten of minder geneigd zijn om in de zorg te gaan werken. En het duurt het vaak jaren om medisch personeel op te leiden, vooral specialisten zoals artsen en verpleegkundigen.

Medische uitzendbureaus

Het inzetten van een medisch uitzendbureau kan dan een goede oplossing zijn om de continuïteit van kwalitatief goede zorg te kunnen blijven garanderen. Ze bieden zorginstellingen de mogelijkheid om snel gekwalificeerd personeel in te huren om piekperioden, personeelstekorten of seizoensgebonden vraag op te vangen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij ziekteverzuim, vakantieperiodes of onverwachte toenames van patiënten. In de huidige complexe gezondheidszorgomgeving spelen medische uitzendbureaus dan ook een vitale rol bij het overbruggen van het tekort aan zorgpersoneel. Hun flexibiliteit, diverse functies en professionele screening bieden een uitweg voor gezondheidszorginstellingen om te voldoen aan de groeiende vraag naar medische professionals.

Voordelen inzet flexibele medische professionals

Flexibiliteit: Zorginstellingen kunnen op korte termijn inspelen op veranderende behoeften door personeel te huren wanneer dat nodig is, zonder langetermijnverplichtingen.

Verminderen van personeelskosten: Het gebruik van tijdelijk personeel via uitzendbureaus kan soms kosteneffectiever zijn dan het in dienst nemen van fulltime medewerkers, vooral als er sprake is van seizoensgebonden fluctuaties in de vraag naar zorg.

Verbrede carrièremogelijkheden: Voor medisch personeel biedt werken via uitzendbureaus de mogelijkheid om ervaring op te doen in verschillende zorginstellingen en hun professionele netwerk uit te breiden.

Snelle plaatsing: Medische uitzendbureaus hebben vaak een uitgebreid netwerk van kandidaten, wat leidt tot snellere plaatsing van personeel.

Professionele screening

Voordat medische professionals bij een medisch uitzendbureau worden ingeschreven, worden ze meestal grondig gescreend en geëvalueerd. Zo wordt ervoor gezorgd dat ze de juiste kwalificaties en ervaring hebben om in de gezondheidszorg te werken. Sommige medische uitzendbureaus bieden ook training en ontwikkelingsmogelijkheden voor hun medisch personeel. Hierdoor worden hun vaardigheden verbeterd en hun carrièreperspectieven worden vergroot.

Matchen van medisch personeel

Medische uitzendbureaus zijn dus gespecialiseerd in het matchen van goed medisch personeel. Je kunt dan denken aan verpleegkundigen, artsen, laboratoriumtechnici en andere zorgprofessionals. Maar ook medisch studenten kunnen worden ingezet. Zo doen studenten relevante werkervaring op en tegelijkertijd ontlasten ze zorginstellingen. Een bijbaan student psychologie is momenteel bijvoorbeeld zeer waardevol voor zorginstellingen die enorme wachtlijsten in de mentale zorg moeten wegwerken.