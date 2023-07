NFI: experiment met vaker vergelijken DNA-sporen succes

Een proef waarin de politie, het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) complexe DNA-profielen vaker vergelijken met de DNA-databank, is succesvol gebleken. Het heeft in twee jaar tijd in meer dan vijftig zaken ervoor gezorgd dat een verdachte in beeld kwam. “De matches waren in zedenzaken, onderzoeken naar schietpartijen, geweldsdelicten, drugsdelicten en ontvoeringen”, meldt het NFI.

Het gaat om DNA-profielen die zijn gevonden in strafzaken, bijvoorbeeld zogenoemde mengprofielen of onvolledige profielen, maar die niet geschikt waren om opgenomen te worden in de DNA-databank. In mengprofielen zit DNA van meerdere personen.

Vóór de proef werden dergelijke DNA-profielen vaak eenmalig vergeleken met profielen in de databank en daarna alleen nog maar op specifiek verzoek van de politie en het OM. Omdat het vaker vergelijken nu een succes is gebleken, wordt de proef onderdeel van het reguliere werkproces. “Nu wordt een dergelijk DNA-profiel elke twee maanden vergeleken met de DNA-databank.”

De DNA-databank groeit jaarlijks met zeker 20.000 profielen, schetst het NFI. “Een herhaalde vergelijking kan dus nuttig zijn.”

Nieuwe DNA-profielen die niet geschikt zijn voor in de DNA-databank, maar wel voor vergelijking, draaien tegenwoordig “automatisch mee”. “Ter afronding van de proeftuin beoordelen politie en OM of er ook profielen uit oude (nog relevante) zaken en cold cases in aanmerking komen voor een periodieke vergelijking. Dat gaat om zaken uit de periode voor de start van de proeftuin in 2021”, aldus het NFI.