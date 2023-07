Nieuwe onderwijsminister Mariëlle Paul beëdigd

Koning Willem-Alexander heeft Mariëlle Paul beëdigd als demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Ze geeft daarvoor het VVD-Kamerlidmaatschap op. Paul volgt Dennis Wiersma op, die in juni opstapte nadat er opnieuw een klacht over hem was binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag.

Het is nog niet bekend wie Paul als Kamerlid gaat opvolgen. Daar wordt nog aan gewerkt, meldt een woordvoerder van de fractie.

Paul is sinds 2021 onderwijswoordvoerder voor de liberalen. Ze blijft als demissionair minister aan totdat er een nieuw kabinet is gevormd. Op 22 november zijn er Tweede Kamerverkiezingen.

Het is nog onduidelijk hoeveel ingezet beleid ze kan afronden. Begin september bepaalt de Tweede Kamer welke dossiers controversieel worden verklaard. Die kunnen pas na de installatie van een nieuw kabinet worden behandeld.

Paul heeft Pakistaanse roots en woont al dertig jaar in Amsterdam. In Leiden heeft ze Internationaal recht gestudeerd.