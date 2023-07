OM: hoger beroep tegen levenslang zaak-zorgboerderij Alblasserdam

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de veroordeling tot een levenslange celstraf voor de man die onder meer twee mensen doodde in een zorgboerderij in Alblasserdam. Er was dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

John S. werd vorige week door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor het doodschieten van een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje op de zorgboerderij, op 6 mei vorig jaar. Twee anderen, een jongen van 12 jaar en een 20-jarige vrouw, raakten zwaargewond. Verschillende mensen waren getuige van het bloedbad en vluchtten het weiland of de stallen in. Daarvoor had hij een man in Vlissingen gedood.