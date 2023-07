Patiëntenclubs: belangrijk dat kinderhartcentra nu samenwerken

Het is belangrijk dat de vier huidige centra die kinderhartoperaties uitvoeren samen gaan werken om deze complexe hartchirurgie te concentreren, zegt een woordvoerder van de Hartstichting namens Stichting Hartekind, Hartstichting, Harteraad en de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen. De patiëntenclubs staan daarom achter de uitspraak van de voorzieningenrechter vrijdag, die besloot dat het plan van demissionair zorgminister Kuipers om de kinderhartchirurgie te centraliseren mag doorgaan.

In deze transitieperiode van grofweg tweeënhalf jaar moeten de umc’s in gesprek over de concentratie van de kinderhartchirurgie. De woordvoerder benadrukt dat de centra expertise, patiëntgegevens en onderzoeksresultaten landelijk moeten gaan organiseren.

Kuipers wil dat de operaties aan aangeboren hartafwijkingen vanaf oktober 2025 alleen nog plaatsvinden in de umc’s van Rotterdam en Groningen. De universitair medische centra van Utrecht en Leiden/Amsterdam wilden dit niet. Maar volgens de rechter heeft het besluit van Kuipers dat er niet op vier maar op twee plekken kinderhartoperaties uitgevoerd mogen worden momenteel nog geen “onomkeerbare gevolgen” en is er daarom geen reden om het plan te pauzeren.