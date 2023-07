Rode Kruis gebruikt 26 kilometer tape voor Vierdaagselopers

Het Rode Kruis heeft in de afgelopen week 26 kilometer tape gebruikt om de voeten van Vierdaagselopers te verzorgen. De hulpdienst prikte blaren met 13.000 bloedlancetten. Er is 46 liter kamferspiritus gebruikt om voeten schoon te maken en 20 liter jodium om wonden te verzorgen. Dat laat de dienst weten aan het eind van de 105e Vierdaagse.

Opvallend was dit jaar het grote aantal extreme blaren, die vaak al openlagen, zegt het Rode Kruis. De dienst heeft er nog geen echte verklaring voor, maar oorzaken kunnen zijn dat lopers minder getraind waren, slecht schoeisel droegen of door de hoge luchtvochtigheid met natte sokken hebben gelopen. Er zijn tot vrijdagavond 4445 blaarbehandelingen uitgevoerd. Gemiddeld hadden de lopers met blaren twee tot drie exemplaren per voet.

Verzorgen van blaren was de voornaamste taak voor het Rode Kruis. Er zijn geen ernstige ongelukken gebeurd volgens de woordvoerster. Op de eerste dag viel een aantal wandelaars flauw na binnenkomst doordat het in Nijmegen toch erg warm was geworden. Vrijdagmorgen vroeg moest het Rode Kruis dekens uitdelen om verkleumde wandelaars op te warmen.

Tijdens de Vierdaagseweek heeft het Rode Kruis 860 vrijwilligers ingezet. Daarnaast waren onder meer 92 artsen en verpleegkundigen actief. De hulporganisatie beschouwt de Vierdaagse als een belangrijke training voor vrijwilligers, zodat die bij een echte noodsituatie, zoals de overstromingen in Limburg, “snel en accuraat” kunnen optreden.