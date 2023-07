Stichting AAP biedt hulp bij opvang loslopende leeuwin Duitsland

Een transportkist en een ambulance van Stichting AAP staan klaar om te vertrekken richting Duitsland als daar bij Berlijn de loslopende leeuwin is gevangen. De Duitse politie heeft de hulp van Stichting AAP hiervoor ingeschakeld, bevestigt een woordvoerder van de stichting na berichtgeving van NU.nl. Sinds donderdag zoeken de Duitse autoriteiten naar de leeuwin die in Kleinmachnow in de deelstaat Brandenburg is gesignaleerd.

Stichting AAP zegt zelf te hebben aangeboden om het roofdier op te vangen. “We hebben op het Twitteraccount van de Duitse politie gereageerd en toen een priv├ębericht gekregen met de vraag of we iets konden betekenen voor ze”, zegt de woordvoerder. Als het roofdier wordt gevangen dan wordt het naar een opvangcentrum in Spanje gebracht.

Volgens de woordvoerder gebeurt het vaak dat roofdieren ontsnappen in Duitsland. In meerdere deelstaten is het volgens hem namelijk legaal om katachtigen of andere exotische dieren in huis te nemen. Eerder al waren in Brandenburg volgens hem twee welpen ontsnapt uit een slaapkamer waar ze werden gehouden. “We weten dat in Brandenburg, waar de leeuwin is gespot, 23 particulieren alleen al een leeuw als huisdier hebben. Het is een bizarre handel, de dieren worden daarvoor gefokt”, aldus de woordvoerder.

De stichting is ook in Duitsland actief en pleit al lang voor een verbod op het houden van exotische huisdieren.