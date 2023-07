Stichting Ambulance Wens vervult 20.000e wens

De Stichting Ambulance Wens, de organisatie die zich inzet voor het vervullen van laatste wensen van terminaal zieke en niet-mobiele mensen, laat vrijdag haar 20.000e wens in vervulling gaan. Dat gebeurt al sinds de oprichting dankzij de inzet van vrijwilligers, medische professionals en sympathisanten.

“De vervulling van de 20.000e wens markeert een belangrijke mijlpaal voor Stichting Ambulance Wens. Het is een moment om dankbaarheid te tonen aan alle vrijwilligers, donoren en partners die de stichting hebben gesteund bij het realiseren van zoveel waardevolle wensen”, schrijft de stichting in een persbericht.

De stichting is in 2007 opgericht door Kees Veldboer, die tot zijn dood in 2021 directeur was. Veldboer, een ambulancechauffeur, richtte deze op met als doel de laatste wens van mensen met een terminale ziekte uit te laten komen door ze met een ambulance naar verschillende plekken in het binnen- en buitenland te brengen.

Het concept van de stichting is in veel andere landen overgenomen. In 2016 werd Veldboer door de BBC uitgeroepen tot de meest inspirerende man van het moment.