UMC Utrecht: vertrouwen in volgende zaak over kinderhartchirurgie

Het UMC Utrecht en het Prinses Maxima Centrum houden vertrouwen in de rechtszaak die eind dit jaar dient over de kinderhartchirurgie. Het Universitair Medisch Centrum van Utrecht had eerder bezwaar gemaakt tegen het plan van demissionair zorgminister Ernst Kuipers om vanaf oktober 2025 operaties aan aangeboren hartafwijkingen enkel uit te laten voeren door de umc’s in Rotterdam en Groningen.

Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum zeggen tot de rechtszaak mee te zullen werken aan “de stappen die moeten worden gezet”.

De voorzieningenrechter besloot vrijdag dat de plannen voorlopig door mogen gaan. Het plan van Kuipers heeft nog geen “onomkeerbare gevolgen”, oordeelde de rechtbank in Utrecht. Eind dit jaar zal de rechtszaak inhoudelijk dienen. Dan oordeelt de rechter definitief of het besluit van Kuipers rechtmatig is. Vervolgens kunnen de partijen nog in beroep gaan.

De umc’s moeten de komende maanden met elkaar bespreken hoe de kinderhartchirurgie gecentraliseerd moet worden. De minister had eerder al toegezegd dat umc’s nog mogen wachten met voorbereidingen die grote investeringen vragen.