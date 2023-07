UMCG en Erasmus MC: rechter ziet urgentie plan kinderhartcentra

Het UMC Groningen en het Erasmus MC in Rotterdam reageren verheugd op het besluit van de voorzieningenrechter dat het plan van demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers om de kinderhartchirurgie te centraliseren door mag gaan. De universitaire medische centra van Utrecht en Leiden/Amsterdam hadden bezwaar gemaakt tegen dit plan, maar de rechter ziet geen reden de pauzeknop in te drukken.

Volgens het Erasmus MC bevestigt de rechter met de uitspraak dat de concentratie van kinderhartchirurgie in Nederland “essentieel” is. “Hierdoor kan de kwaliteit van zorg nog verder verbeteren. We hebben er alle vertrouwen in dat kinderhartchirurgie in de toekomst op een hoog niveau zal doorgaan”, laat een woordvoerder weten.

Ook het UMCG zegt dat de uitspraak laat zien dat de rechter, net als Kuipers, inziet dat “de urgentie voor concentratie hoog is”. “Iedereen ziet de noodzaak van concentratie in en het is mooi dat we nu door kunnen gaan met de voorbereidingen”, zegt een woordvoerder van het Groningse ziekenhuis.

Momenteel vinden de operaties aan aangeboren hartafwijkingen bij kinderen op vier locaties plaats: in het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC Groningen, het UMC Utrecht en in het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL), opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Amsterdam UMC. Kuipers besloot dat de operaties vanaf oktober 2025 alleen nog mogen plaatsvinden in de ziekenhuizen van Rotterdam en Groningen.

PatiĆ«nten worden tegen die tijd voor operaties en interventies kortdurend overgeplaatst naar Rotterdam of Groningen, benadrukt het Erasmus MC. Het ziekenhuis in Rotterdam denkt dat “goede onderlinge afspraken” ervoor kunnen zorgen dat de zorg in alle kinderhartcentra op een goede manier kan worden voortgezet.