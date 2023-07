Vierdaagse uitgelopen door 39.019 wandelaars

De 105e Vierdaagse is uitgelopen door 39.019 wandelaars. Dat betekent dat bijna 8000 lopers niet zijn gestart of onderweg zijn uitgevallen, want alle 47.000 startkaarten waren verkocht. Op de laatste dag van de Vierdaagse, vrijdag tijdens de intocht, kwamen meer lopers dan anders te laat over de finish.

Dinsdag gingen al duizenden wandelaars niet eens op pad voor de Vierdaagse. De organisatie gaat uitzoeken waarom er dit jaar zo veel lopers toch niet meededen aan het wandelevenement. Mogelijk heeft het te maken met de nieuwe manier van inschrijven, waardoor mensen al in januari moesten beslissen of ze mee zouden gaan doen. De startkaarten waren binnen twee dagen uitverkocht, maar misschien heeft een aantal inschrijvers zichzelf toen toch overschat, denkt de organisatie.

Stichting De 4Daagse is tevreden over het verloop van deze editie van het evenement. “Ik kijk met grote trots terug op een geweldige week met prima wandelweer”, aldus marsleider Henny Sackers. Hij heeft vrijdag getekend voor nog eens vijf jaar als marsleider. In zijn eerste periode vielen twee Vierdaagsen uit door de coronacrisis en moest een Vierdaagse worden ingekort wegens extreme hitte.