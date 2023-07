Vierdaagselopers over pontonbrug over Maas naar intocht Nijmegen

Het wandellegioen van de 105e Vierdaagse bestaat vrijdag nog uit 39.489 lopers. Die gaan op weg naar Cuijk in Noord-Brabant, waar ze via een door Defensie aangelegde tijdelijke pontonbrug over de Maas het water oversteken. Kort daarna wachten de laatste 5 kilometer over de St. Annastraat in Nijmegen, waar de lopers feestelijk worden binnengehaald met bloemen en veel muziek. Langs de route juichen elk jaar vele tienduizenden mensen de lopers toe.

De 105e Vierdaagse telde in de eerste drie dagen veel uitvallers, hoewel het volgens de organisatie uitstekend wandelweer was. Ook meldt het Rode Kruis opvallend veel behandelingen, voornamelijk voor blaren. Donderdagmiddag waren al tweemaal zoveel behandelingen uitgevoerd dan vorig jaar tijdens de hele Vierdaagse. Wandelaars is dit jaar voor het eerst gevraagd om zelf hun voeten te wassen als ze zich meldden voor een blarenbehandeling. Dat heeft tijdwinst opgeleverd volgens het Rode Kruis, maar de wachttijden liepen nog op tot ongeveer twee uur.

Voor de Vierdaagsefeesten in Nijmegen is het vrijdag ook de laatste avond van het festival. De organisatie laat feestvierders sinds vorig jaar bijhouden hoeveel stappen zij in het feestgedruis zetten. Winnaar was vorig jaar een vrouw die kon bewijzen dat ze 274.672 stappen in een week tijd had gezet. Dat is zo’n 178 kilometer en dus meer dan een Vierdaagseloper op de 40 kilometerroute aflegt, aldus de Vierdaagsefeesten.