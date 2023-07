VVD-Kamerlid Brekelmans zet deur PVV op een kiertje

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans zet de deur voor samenwerking met de PVV op een kier. Na de mislukte gedoogconstructie van het kabinet Rutte I met de partij van Geert Wilders, werd de deur voor samenwerking door de liberalen dichtgeslagen. De VVD heeft fundamentele bezwaren tegen Wilders, maar om bijvoorbeeld de asielinstroom terug te dringen, kan de PVV nodig zijn om tot oplossingen te komen, vindt Brekelmans. “Hierover moet de partij discussiĆ«ren”, zegt hij in EW.

Het Kamerlid, die voor zijn partij onder meer het woord voert over asielbeleid, bevestigt zijn uitspraken tegenover het ANP, maar wil geen nadere vragen beantwoorden. “Ik heb daar momenteel niks aan toe te voegen.”

Het kabinet Rutte IV is geklapt omdat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet tot overeenstemming kon komen over de asielaanpak. De VVD staat van deze vier partijen de meest strenge asielaanpak voor. Brekelmans zegt in EW dat “als je een stevig beleid wilt voeren, je niet moet blijven steken in compromissen met links”.

Een gedoogconstructie met de PVV om tot een strenger asielbeleid te komen, is een mogelijkheid waar Brekelmans aan denkt. Ook politieke akkoorden met een minderheidscoalitie behoort wat het Kamerlid betreft tot de mogelijkheden.

In eerdere kabinetten kon met bijvoorbeeld de ‘constructieve oppositie’ beleid worden doorgevoerd. Zo gaf D66 in 2006, als regeringspartij, geen steun aan de militaire missie naar Uruzgan. Met steun van oppositiepartij PvdA kon de missie toch doorgaan.

In 2012 werd het zogeheten Lenteakkoord gesloten. Coalitiepartijen VVD en CDA sloten na de val van Rutte I met de oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie een akkoord over de begroting voor 2013.