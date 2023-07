Wolvenwelpen gezien op grens Drenthe en Friesland

Op de grens van Drenthe en Friesland zijn vijf wolvenwelpen gezien. Het zijn zeer waarschijnlijk jongen van het wolvenpaar dat een roedel heeft gevormd in dat gebied, aldus de provincie Drenthe. De welpen in Drenthe zijn de eerste jongen van wolven die dit jaar in Nederland zijn waargenomen.

Het wolvenpaar op de grens van Drenthe en Friesland kreeg vorig jaar ook al minimaal drie welpen. Mogelijk is een jong van dit paar onlangs doodgeschoten in het Drentse Wapse nadat een veehouder gebeten werd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de doodgeschoten wolf een jong mannetje was. Via DNA-onderzoek moet nog blijken waar deze jonge wolf vandaan kwam, maar aannemelijk is dat hij bij de roedel hoorde, aangezien Wapse in hun leefgebied ligt.

Monitoring van het Drentse wolvengebied heeft uitgewezen dat er vijf welpen rondlopen. Wolven, die beschermd zijn, mogen niet verstoord, verjaagd of gedood worden. Ook hun leefgebied is beschermd. Daarom roepen wolvenkenners en de provincie iedereen op om de toegangsregels van het gebied waar ze zitten te respecteren. Dat betekent onder meer dat honden in delen van het gebied niet welkom zijn en altijd aangelijnd moeten blijven.

De wolvin van het paar arriveerde in 2021 in het gebied. Een jaar later kreeg zij een mannetje en datzelfde jaar was er een eerste nest. Hoe groot de roedel in het gebied precies is, is op dit moment niet bekend. In Drenthe worden veel meer schapen door wolven aangevallen dan in Gelderland, waar meer wolvenroedels zitten. Dat komt doordat wolven op de Veluwe makkelijk op wild kunnen jagen. In Drenthe is veel weerstand tegen de aanwezigheid van de wolven. De provincie raadt veehouders dringend aan wolfwerende rasters te plaatsen. Daarvoor bestaat een subsidieregeling.