Zwaargewonde door val van hoogte op festival Zwarte Cross

Een bezoeker is vrijdagmiddag op het festival Zwarte Cross in het Gelderse Lichtenvoorde zwaargewond geraakt door een ongeval van een attractie. Het slachtoffer is van “een hoogte” naar beneden gevallen, meldt de politie.

Er landde na de val een traumahelikopter op het terrein. Het slachtoffer is met een ambulance vervoerd naar het traumacentrum in Enschede, is te lezen in een verklaring op de website van Zwarte Cross. De attractie blijft de rest van het festival gesloten.

Hoe het met het slachtoffer gaat, kan de organisatie van Zwarte Cross niet zeggen. Mensen die het ongeval zagen gebeuren zijn achter de schermen opgevangen. Slachtofferhulp is aanwezig.

De politie onderzoekt samen met de NVWA wat er precies is gebeurd.