Amsterdamse lhbti-club Church bestaat 15 jaar: blijven vechten

De Amsterdamse Club Church viert zaterdag, op de dag dat Queer & Pride van start gaat, haar 15-jarig bestaan. De afgelopen vijftien jaar zijn mensen toleranter geworden richting de queer-gemeenschap, ziet mede-eigenaar, homoactivist en dragqueen Richard Keldoulis. “Maar er zijn ook nog steeds genoeg tegenslagen”, zegt hij, zoals het feit dat dragqueen Miss Envy Peru pas werd aangevallen in de hoofdstad. “We moeten blijven vechten.”

Club Church, volgens Keldoulis “een baken van vrijheid”, is in de afgelopen vijftien jaar nog meer ontdekt door het grote publiek, organisaties en de overheid. “We voeren bijvoorbeeld gesprekken met de burgemeester over het erotisch centrum en werken samen met Soa Aids Nederland en PrEPnu”. Die laatste is een organisatie die vecht voor brede toegankelijkheid van PrEP, een middel om een hiv-besmetting te voorkomen. Ook organiseert de club thema- en informatieavonden, zoals over veilige seks.

De club is ooit begonnen als homoclub, maar is nu veel meer, aldus de eigenaar. “We zijn een lhbti-safe space geworden. Dat is een ‘sign of the times’, de hele gemeenschap is nu meer bezig met gender.” De nieuwe naam van de Pride, Queer & Pride, “geeft die genderdiversiteit weer”. Twee verschillende partijen organiseren vanaf dit jaar ieder een ‘eigen’ week, vanuit de wens om het lhbtiq+-evenement meer inclusief en minder commercieel te maken.

Het doel van Pride moet helder blijven, vindt ook Keldoulis. “Ik doe zelf al twintig jaar aan drag, dat werd vroeger nooit als controversieel gezien. Maar nu wel.” Als voorbeeld noemt hij de demonstraties bij Nederlandse Drag Queen Story Times, voorleesevenementen waarbij dragqueens voorlezen aan kinderen. “Veel is vrijer geworden de laatste jaren, maar soms gaan we ook weer terug in de tijd.”

Zo worden mensen uit de community nog regelmatig gediscrimineerd, stelt Keldoulis, die dit zelf ook ervaart. “Als ik in drag ben word ik bijvoorbeeld niet meegenomen door taxi’s. En ook kan ik niet zomaar over het Leidseplein lopen ’s nachts.” Het is volgens de clubbaas “belangrijk” aandacht te geven aan dit soort incidenten. Keldoulis weet nog niet wat de komende vijftien jaar brengt. Het blijven organiseren van informatieavonden, het voeren van gesprekken met organisaties en de overheid en vooral een veilige plek bieden voor de queer-gemeenschap, wil de club in elk geval blijven doen. “We vinden dat we daarmee een belangrijk onderdeel kunnen zijn van Amsterdam.”