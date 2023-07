Duizenden deelnemers lopen mee met Pride Walk in Amsterdam

In Amsterdam lopen enkele duizenden mensen mee met de jaarlijkse Pride Walk, een demonstratie voor gelijke rechten voor lhbti’ers wereldwijd. De wandeltocht, die voor de 11e keer wordt gehouden, is de aftrap van de eerste week Queer & Pride in de hoofdstad.

De actievoerders verzamelden zich rond 12.00 uur op de Dam. Daar waren toespraken en was muziek te horen. Om 13.00 uur vertrok de stoet richting het Museumplein. Daar staat bij aankomst een minifestival gepland met marktkraampjes, muziek en sportieve activiteiten.

De deelnemers aan de optocht dragen regenboogvlaggen en progress-pridevlaggen, die staan voor nog meer diversiteit in de regenbooggemeenschap. Ook hebben ze protestborden en spandoeken met daarop teksten als “The future is queer”, “Iedereen dezelfde rechten”, “Liefde is liefde”, “Pride is protest” en “Waarom is seksuele voorlichting nooit voor ons?”

Het motto van de eerste Queer-week is By Queers for Queers en staat in het teken van “het bevorderen van gelijkwaardigheid, het bestrijden van kansenongelijkheid en het versterken van de sociaal-maatschappelijke en economische positie van ├ílle mensen die zich identificeren als lhbtiq+”. Tot en met vrijdag 28 juli zijn er een hoop evenementen, zoals queer filmavonden, conferenties en feestjes.