Minderjarige opgepakt om betrokkenheid bij steken jongen Purmerend

Een 15-jarige Purmerender is opgepakt wegens betrokkenheid bij het steken van een 17-jarige jongen, meldt de politie vrijdagavond. Het slachtoffer raakte donderdagavond gewond aan de Dotterbloem in Purmerend. De politie meldde eerder twee verdachten op het oog te hebben en dat er mogelijk nog een derde verdachte is.

Burgemeester Ellen van Selm van Purmerend zei vrijdagavond tegen NH Nieuws zo snel mogelijk een messenverbod te willen invoeren in de gemeente. “Niet dat dat het gaat voorkomen, maar het geeft wel duidelijk de grens aan: tot hier en niet verder”, zei Van Selm.

De politie zegt het onderzoek naar wat er precies is gebeurd voort te zetten.