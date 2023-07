Politie onderzoekt explosie in Amsterdam-Zuidoost

Bij een wooncomplex aan de Charlotte Bront├ęstraat in Amsterdam-Zuidoost heeft zich zaterdagochtend vroeg een explosie voorgedaan. Niemand is gewond geraakt, maar er is wel veel schade, zegt de politie, die de zaak onderzoekt. Een deur is uit het portiek geblazen en er is een raam vernield.

Buurtbewoners hoorden rond 05.40 uur een harde knal en zagen zwarte rook uit het portiek komen. De politie heeft in de omgeving naar verdachten gezocht, maar heeft vooralsnog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen of camerabeelden.