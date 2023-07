Politieke partijen uit de startblokken voor Kamerverkiezingen

Politieke partijen zijn hard op zoek naar vrijwilligers, nieuwe leden, budget en ideeën voor de verkiezingscampagne voor een nieuwe Tweede Kamer. Diverse partijen hebben commissies in het leven geroepen om kandidaat-Kamerleden te selecteren en het verkiezingsprogramma te schrijven of zijn daarmee bezig. Dat blijkt uit een rondgang door het ANP.

Veel partijkassen zijn flink leger of zelfs bijna leeg na de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten van maart dit jaar. De eerstkomende verkiezingen zouden die voor het Europees Parlement in 2024 zijn, maar door de val van het kabinet zijn er op 22 november eerst vervroegde Kamerverkiezingen. De Kamer is met reces, maar partijen kunnen zich niet veroorloven om tot september te wachten.

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas vraagt in een filmpje op Twitter om de campagne van de partij met een donatie te steunen. “Ik vind het helemaal niks om te bedelen, maar ik ga het wel doen”, zegt ze. De BBB won de Statenverkiezingen glansrijk en kwam vanuit het niets de Eerste Kamer binnen met zestien zetels. De partij is daar nu de grootste fractie. De BBB heeft op dit moment één zetel in de Tweede Kamer, maar staat in diverse peilingen op forse winst.

Ook GroenLinks en Volt vragen om een donatie voor hun verkiezingscampagnes. “We staan aan de vooravond van een campagne die z’n weerga niet kent. En daar kunnen we alles en iedereen bij gebruiken”, mailt de campagneleider van GroenLinks.

PvdA roept via Twitter kandidaat-Kamerleden op te solliciteren naar een plek op de gezamenlijke lijst met GroenLinks. Ook Volt en JA21 werven kandidaat-Kamerleden op Twitter. Mensen die de overtuiging hebben dat JA21 “Nederland vrijer, veiliger en welvarender kan maken” en volledig achter het partijprogramma en de ideeën van JA21 staan, kunnen tot 4 augustus solliciteren.

Kandidaat-Kamerleden voor het CDA kunnen tot en met 30 juli solliciteren, die voor D66 tot 9 augustus. De VVD roept iedereen op om met ideeën te komen om “Nederland nog vrijer, veiliger en welvarender te maken”. Die ideeën worden gebruikt bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. Kandidaat-Kamerleden kunnen zich tot 30 augustus bij de liberalen melden. Leden van de Partij voor de Dieren kunnen tot 7 augustus solliciteren.

Groep Van Haga, een afsplitsing van de VVD, gaat onder de naam Belang van Nederland (BVNL) aan de verkiezingen meedoen. Fractievoorzitter Wybren van Haga heeft nu drie zetels in de Kamer, maar hoopt op minstens vijf zetels.