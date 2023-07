Vierdaagsefeesten drukker dan vorig jaar; toen 1,5 miljoen mensen

De Vierdaagsefeesten in Nijmegen zijn in de afgelopen week drukker bezocht dan vorig jaar, zegt de organisatie. In 2022 kwamen er naar schatting 1,5 miljoen feestgangers naar het centrum van Nijmegen. Hoeveel bezoekers er ditmaal precies zijn geweest moet komende week nog blijken uit de cijfers van peilingen van telefoondata.

Het behalen van recordcijfers is niet de missie van de Vierdaagsefeesten volgens directeur Joris Bouwmeister. Hele grote en bekende publiekstrekkers worden zelfs geweerd van het festival, omdat het anders te druk zou worden. “We zijn er het meest trots op dat de feesten dit jaar zijn uitgeroepen tot het evenement met de prettigste sfeerbeleving en prettig publiek. Een voorbeeld: tijdens de Vierdaagsefeesten met zoveel mensen in de stad zijn er niet meer incidenten dan tijdens een reguliere stapavond in Nijmegen.”

De Vierdaagsefeesten willen gratis toegankelijk blijven. Dat wordt moeilijker door stijgende kosten. Het festival gaat samen met vergelijkbare evenementen als Sail Amsterdam, GLOW in Eindhoven en Rotterdam Zomercarnaval naar oplossingen zoeken, aldus Bouwmeister.