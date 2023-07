Zes aanhoudingen tijdens onrustige uitgaansnacht in Tilburg

De politie heeft tijdens een onrustige uitgaansnacht in het centrum van Tilburg zes mensen aangehouden. Daarbij is een agent gewond geraakt. Politiehonden en -paarden werden ingezet om de rust terug te laten keren in de stad, meldt de politie.

Rond 04.00 uur werden een agressieve man en vrouw, allebei 19 jaar, opgepakt, omdat ze zich tegen de politie keerden. Omstanders bemoeiden zich ermee en een van de agenten werd in het gezicht geslagen. Daarvoor is een 18-jarige Tilburger aangehouden, die ook een boksbeugel bij zich had. Een 19-jarige Tilburger werd opgepakt voor belediging.

Rond 04.30 uur werd een 28-jarige man uit Den Bosch aangehouden, omdat hij tijdens een vechtpartij op de Heuvelring in het centrum een veiligheidsvest uit een politieauto had gestolen. Daarna stapte hij in een auto, terwijl hij had gedronken. Verder is een 45-jarige Tilburger aangehouden, omdat hij in een café op het Piusplein een 30-jarige Tilburger mishandeld zou hebben.