BuZa stuurt vooralsnog geen versterking naar Rhodos

Het ministerie van Buitenlandse Zaken denkt “op dit moment dat het niet nodig is” om medewerkers naar Griekenland te sturen vanwege de bosbranden op Rhodos, meldt een woordvoerder desgevraagd. Het departement heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen, en benadrukt samen te werken met de Griekse autoriteiten, andere Europese landen en reisorganisaties.

Onder meer België en het Verenigd Koninkrijk stuurden wel versterking naar Griekenland. “Als onze aanwezigheid op Rhodos op een later moment wel nodig is kunnen we snel collega’s sturen”, aldus Buitenlandse Zaken.

Het onder toeristen populaire eiland Rhodos kampt al dagen met bosbranden. Duizenden mensen, onder wie veel toeristen, zijn geëvacueerd. Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die al op Rhodos zijn om contact te zoeken met hun reisorganisaties en aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen. Indien nodig kunnen zij contact opnemen met het contactcentrum van Nederland Wereldwijd. Daar kunnen mensen om advies vragen.

België heeft een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd om bijstand te verlenen aan de Belgen op het eiland. De Britse regering besloot een speciaal team van vijf medewerkers van het buitenlandministerie en vier hulpverleners van het Rode Kruis in te zetten om Britse burgers te ondersteunen. De ploeg wordt gestationeerd op de internationale luchthaven van Rhodos.