Corendon schort vluchten naar Rhodos tot en met dinsdag op

Reisorganisatie Corendon laat tot en met dinsdag geen nieuwe vakantiegangers naar het Griekse eiland Rhodos afreizen. Dat laat topman Steven van der Heijden weten. Eerder meldde TUI eveneens tot en met dinsdag geen vliegtuigen te sturen naar het eiland waar hevige bosbranden woeden.

De reisorganisatie heeft momenteel ongeveer 2000 vakantiegangers op Rhodos zitten, tweehonderd bevonden zich in het zuiden van het eiland. “Die zijn inmiddels naar het noorden geĆ«vacueerd, op last van de overheid”, vertelt Van der Heijden. “Het is nu zaak dat we hen terughalen naar Nederland. Dat willen we doen met vluchten afkomstig uit Griekse en Turkse plaatsen, die tussenstops maken op Rhodos.”

Weliswaar gaat het nu nog om “kleinschalige evacuaties” voor Corendon, de komende dagen zal duidelijk worden of er opgeschaald moet worden, vertelt Van der Heijden. Al zat volgens hem een relatief klein deel van de toeristen in het zuiden van het eiland. De topman wil in ieder geval snel mensen terughalen, zodat de bedden in de hotels waar zij nu noodgedwongen verblijven ter beschikking komen aan andere geĆ«vacueerden.

Reizigers die via Corendon op Rhodos verblijven wordt gevraagd contact op te nemen met het hoofdkantoor in Nederland, mochten zij hun reisleiding niet kunnen bereiken. De infrastructuur is namelijk aangetast als gevolg van de branden, ook is de communicatie op het eiland lastig, geeft de reisorganisatie aan.