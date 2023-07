Eerste reizigers Corendon op weg van Rhodos naar Nederland

Veertig Nederlanders die met reisorganisatie Corendon op vakantie waren naar Rhodos en die wegens de bosbranden op het Griekse eiland waren geƫvacueerd, zijn op weg naar Nederland. Voor de circa 160 andere gasten van Corendon in het getroffen gebied wordt nog een oplossing gezocht.

De veertig die zondagmiddag zijn opgehaald, keren terug met vluchten afkomstig van andere Griekse eilanden en uit Turkije die een tussenlanding op Rhodos maakten. De anderen worden mogelijk opgehaald met een speciale vlucht, die dan op maandag zou gaan. “Daar kijken we nu naar”, zegt de woordvoerster.

Omdat de communicatie met het getroffen gebied moeizaam verloopt – er zijn stroomstoringen en het mobiele netwerk valt geregeld uit – is het Corendon nog niet gelukt om met iedereen contact te krijgen. De woordvoerster zegt dat mensen die hun lokale reisleider niet kunnen bereiken, moeten bellen met het hoofdkantoor van Corendon in Nederland, waar een crisiscentrum is ingericht.