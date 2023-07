Mannen in gestolen wagen opgepakt na politieachtervolging

Een 26-jarige man uit Heesch en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn zondagavond opgepakt in het Brabantse Veghel na een politieachtervolging. Ze reden in een gestolen auto op de A50 en negeerden een stopteken ter hoogte van de afrit Volkel. Meerdere politiewagens zetten daarop de achtervolging in.

In de omgeving van ’t Ven in Veghel verlieten ze de wagen en vluchtten te voet. Na een korte achtervolging werden ze gepakt. Ze worden verdacht van heling, aldus de politie.

Tijdens de achtervolging botste ter hoogte van een parkeerplaats aan ’t Ven een politieauto op een andere personenauto. Die reed achteruit op het moment van de aanrijding. De politie wil met de bestuurder van dat voertuig in contact komen om de eventuele schade te regelen.