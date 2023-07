Sunweb schrapt zondag en maandag vluchten naar Rhodos

Reisorganisatie Sunweb brengt zeker zondag en maandag geen nieuwe reizigers naar het Griekse eiland Rhodos, waar grote bosbranden aan de gang zijn. Dat heeft een woordvoerder laten weten. Op dit moment heeft Sunweb zo’n 250 reizigers op Rhodos die geëvacueerd zijn, van wie honderd Nederlanders, zo meldt de reisorganisatie. “Zij zijn ondergebracht in hotels in het noorden van het eiland”, aldus de woordvoerder.

De vakantiegangers kunnen nu besluiten of ze hun vakantie willen voortzetten op Rhodos, of dat ze naar huis willen. Zondagavond gaat er een vlucht naar Amsterdam waar plek is voor ongeveer honderd mensen, aldus de Sunweb-woordvoerder. “Morgen wordt er nog een extra vlucht geregeld.”

De reizigers die niet meer naar Rhodos kunnen vliegen, hebben alternatieve vakanties aangeboden gekregen, op andere Griekse of Spaanse eilanden. “Iedereen was er wel oké mee om niet meer te gaan”, aldus de zegsman. De hotels die geboekt stonden voor deze mensen, worden nu gebruikt voor de evacuees op het eiland.

Sommige reizigers hebben hun bagage of paspoort in het hotel laten liggen, toen zij halsoverkop weg moesten vanwege de branden. “We zijn aan het regelen om die bagage terug te krijgen, en met lokale autoriteiten hebben we kunnen afspreken dat het ook mogelijk is zonder paspoort te kunnen vliegen.”

Een harde wind dreigt de bestrijding van de bosbranden op het Griekse eiland te bemoeilijken. Volgens de brandweer wordt de wind in de loop van zondag “intenser” en kan dat ervoor zorgen dat de vuurzeeën worden aangewakkerd. De branden zorgden zaterdag voor de grootste brandevacuatie ooit in het land, aldus de Griekse politie. Volgens een regeringsfunctionaris zijn circa 19.000 toeristen en inwoners, onder anderen Nederlanders, geëvacueerd vanwege de branden op het populaire vakantie-eiland.