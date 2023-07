Theo Maassen debuteert als presentator van Zomergasten

Theo Maassen presenteert zondagavond zijn eerste aflevering van het VPRO-programma Zomergasten. Kosmoloog Thomas Hartog schuift aan om te praten over zijn ideale televisie-avond.

Maassen volgt Janine Abbring op, die het langlopende interviewprogramma zes seizoenen presenteerde. Volgens de cabaretier wordt de show met hem als presentator wel een “beetje anders” omdat hij het doet, zei hij eerder in Op1. Maar dat is het enige. “In de basis is het hetzelfde. Ik bereid me voor en dan ga je praten. En dan laat je ook weer los wat je hebt voorbereid om echt contact te maken en echt in het hier en nu te komen en te luisteren.”

De cabaretier vindt een gesprek van drie uur wel aan de lange kant, maar heeft er vertrouwen in dat hij zijn aandacht erbij kan houden omdat hij ge├»nteresseerd is in zijn gasten. Over zijn interview met de internationaal succesvolle filmmaker Hoyte van Hoytema maakt hij zich naar eigen zeggen “grote” zorgen omdat hij hem erg bewondert. “Ik ben bang dat de Ivo Niehe in mij naar boven komt. Dan ga je slijmen en namen droppen.”

Maassen praat de komende weken ook met schrijfster Bibi Dumon Tak, oud-Kamervoorzitter Khadija Arib, cartoonist Kamagurka en choreograaf Alida Dors.