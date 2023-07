Transavia: eerste repatriëringsvlucht op zijn vroegst maandag

Transavia onderzoekt of er extra vluchten kunnen worden uitgevoerd om reizigers die getroffen zijn door de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos te repatriëren. Wanneer die repatriëringsvluchten plaatsvinden is nog onbekend, maar “op zijn vroegst maandag”, zegt een woordvoerder van de vliegmaatschappij.

Transavia heeft van Corendon en Sunweb het verzoek gekregen voor het uitvoeren van de extra vluchten. Vele tientallen Nederlanders van beide reisorganisaties zijn geëvacueerd en voor hen wordt naar een mogelijkheid gezocht om naar huis te gaan. “We onderzoeken nu of en wanneer die extra vluchten kunnen plaatsvinden”, aldus de zegsman van Transavia.

In de nacht van zondag op maandag landen er nog reguliere vluchten vanuit Rhodos op Schiphol. Maar daarin bevinden zich hoogstwaarschijnlijk geen mensen die zijn geëvacueerd. “Het gaat om geplande vluchten waarin mensen zitten die terugkomen van hun vakantie. Aangezien het hoogseizoen is, is de kans klein is dat er plaatsen beschikbaar zijn voor gerepatrieerden”, aldus Transavia.

Een woordvoerster van TUI zegt dat op de vlucht van deze reisorganisatie die zondagnacht op Schiphol aankomt eveneens alleen mensen zitten van wie de vakanties zijn afgelopen. Onder hen zijn geen mensen uit de geëvacueerde gebieden.