TUI: Nederlanders niet massaal terug naar huis om branden Rhodos

De meeste van de circa vijftig Nederlandse vakantiegangers die met reisorganisatie TUI naar Rhodos reisden en wegens de bosbranden op het Griekse eiland zijn geëvacueerd, willen hun vakantie daar voortzetten. Een woordvoerster zegt dat TUI hotelkamers voor hen regelt op veilige gebieden van het eiland.

Volgens de woordvoerster is het door stroomstoringen en problemen met het mobiele netwerk op Rhodos nog niet gelukt om iedereen te bereiken. “We brengen nu in kaart wie waar zit”, zegt ze. “Maar het sentiment is vooralsnog niet dat mensen zo snel mogelijk terug willen naar Nederland.” Een deel van de vijftig keert weliswaar zondagavond terug, maar dat is omdat hun vakantie is afgelopen. “Voor de overige zijn we hotelkamers aan het regelen.”

TUI kondigde eerder op zondag aan tot en met dinsdag geen nieuwe reizigers naar Rhodos te brengen. De geplande vluchten naar het Griekse eiland gaan echter gewoon door om mensen op te halen van wie de vakantie voorbij is. Omdat die vluchten niet allemaal vol zitten, kunnen ze ook mensen meenemen die eventueel vervroegd willen terugkeren, zegt de woordvoerster. De reisorganisatie heeft in totaal zo’n 2000 vakantiegangers op het eiland.

Op Rhodos woeden al bijna een week grote bosbranden die aangewakkerd door de harde wind zich blijven uitbreiden, vooral op het zuiden van het eiland. Volgens een regeringsfunctionaris zijn circa 19.000 inwoners en toeristen naar veilige oorden gebracht. Zaterdagavond werden volgens Nederlandse reisorganisaties vele tientallen Nederlandse toeristen geëvacueerd, die zijn opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen.