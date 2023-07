TUI: tot en met dinsdag geen nieuwe reizigers naar Rhodos

Reisorganisatie TUI brengt tot en met dinsdag geen nieuwe reizigers naar het Griekse eiland Rhodos, waar grote bosbranden aan de gang zijn. Dat heeft een woordvoerster laten weten. Op dit moment heeft TUI Nederland zo’n vijftig reizigers op Rhodos die geëvacueerd zijn, zo meldt de reisorganisatie. “We staan met hen in contact om hun situatie in kaart te brengen. We inventariseren de mogelijkheden om hen naar Nederland te brengen.”

Reizigers die tot en met dinsdag naar Rhodos zouden vertrekken zijn geïnformeerd dat hun reis is geannuleerd. “We doen ons uiterste best om voor hen een alternatief te vinden. De komende dagen nemen we hiervoor contact met hen op.” Dit geldt voor alle TUI Group-landen, zo staat in een verklaring. “De situatie op het eiland laat het niet toe om nieuwe reizigers naar het eiland te brengen.”

Het eiland wordt getroffen door bosbranden waar ook Nederlandse vakantiegangers last van hebben. Volgens een regeringsfunctionaris zijn circa 19.000 toeristen en inwoners, onder anderen Nederlanders, naar een veilige plek gebracht. Zaterdagavond werden volgens Nederlandse reisorganisaties vele tientallen Nederlandse toeristen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen.