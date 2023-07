Brandweer Nederland stuurt geen blusmaterieel naar Griekenland

De Brandweer Nederland stuurt geen blusvliegtuigen, blushelikopters of brandweerpersoneel naar Griekenland om te helpen bij het bestrijden van de bosbranden die er woeden. De Nederlandse brandweer heeft daar nog niet de juiste expertise en capaciteit voor en andere landen die meer ervaring hebben met het blussen van intense natuurbranden zijn daar beter voor uitgerust. Dat zegt Edwin Kok, coördinator van de Taskforce Natuurbranden bij de brandweer.

“Normaal gesproken gaat er geen personeel of materieel van de brandweer naar het buitenland, omdat we niet over dat soort teams beschikken die ingezet worden”, zegt Kok. “Een uitzondering was een natuurbrand in Albanië in 2020, maar toen werd een aantal blusheli’s van defensie gestuurd.” Dat besluit kwam toen niet van de brandweer, bovendien bleek erna dat het niet erg effectief was om materieel zonder specialisten te sturen, vertelt Kok.

Sinds 2001 bestaat overigens al het European Civil Protection Mechanism voor het voorkomen van en helpen bij (natuur)rampen. Landen kunnen bij een ramp om assistentie vragen. “Dat is de eerste bijstandsring. De hulp hoeft dan niet per se uit Nederland te komen, want er zijn meer landen die wellicht beter toegerust zijn dan wij.”

De natuurbranden in het zuiden van Europa zijn volgens Kok veel intenser dan die in Nederland. “Daar is een andere inzet voor nodig, bijvoorbeeld andere brandweerpakken. In Nederland hebben we dikke pakken, waarmee je ook gebouwen in kunt. Bij 45 graden gaat dat niet goed. Aan de ene kant missen we de expertise om zulke branden te blussen, aan de andere kant is de Nederlandse brandweer er dus nog niet goed op ingericht.”

Het zou volgens Kok wel goed zijn als Nederland in de toekomst over zo’n speciaal natuurbrandteam beschikt. “We zijn er hard mee bezig, want natuurbranden worden ook hier intenser.” Dat bleek al uit een rapport over natuurbranden eerder dit jaar. “Er zijn type natuurbranden die niet meer te blussen zijn”, benadrukt Kok. In 2020 woedde in De Peel (Noord-Brabant) de grootste natuurbrand tot nu toe. De brandweer onderneemt al acties om te voorkomen dat branden zo groot kunnen worden. “Het is geen optie meer om alleen op de brandweer te vertrouwen om dit soort branden te blussen”, zegt Kok.

Aan toeristen die nu op de Griekse eilanden zitten waar bosbranden zijn, adviseert De Kok: “Hang vooral niet de ramptoerist uit, ga niet kijken. Volg de aanwijzingen van de autoriteiten op, die hebben het beste beeld.”