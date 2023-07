Commissielid vervangt Fries Statenlid ChristenUnie na klachten

Het Friese Statenlid namens de ChristenUnie Margreet Jonker wordt tijdelijk vervangen door commissielid Petra Ellens, zegt fractievoorzitter Jantsje van der Veen. Jonker is voor zestien weken geschorst nadat er klachten over haar waren binnengekomen. Het is niet bekend om wat voor klachten het gaat.

Jonker zat eerst samen met Matthijs de Vries in de fractie van CU en ze vormden samen het onderhandelingsteam voor het provinciale akkoord. De Vries is na het akkoord gedeputeerde geworden en Jonker is voorlopig geschorst. Daarom is Jantsje van der Veen nu de fractievoorzitter van de partij in de Friese Provinciale Staten. Van der Veen werd op 12 juli geïnstalleerd als tijdelijke vervanger van Jonker, maar zij werd op 19 juli direct doorgeschoven toen De Vries officieel gedeputeerde werd.

Jonker is ook griffier in de gemeente Dantumadeel. Volgens Omrop Fryslân hadden raadsleden in die gemeente moeite met de rol van Jonker als onderhandelaar voor het bestuursakkoord in de provincie, omdat ze in de gemeente politiek neutraal moet blijven. Of de klacht hier over gaat, is niet bekend.

Het landelijke partijbestuur van de ChristenUnie onderzoekt de klacht, zegt CU Fryslân.