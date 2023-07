DENK-leider Farid Azarkan verlaat de landelijke politiek

Farid Azarkan stopt als politiek leider van DENK. De huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer is niet beschikbaar als lijsttrekker bij de verkiezingen op 22 november. Dat meldt hij in een video die zijn partij op Twitter heeft geplaatst.

“Het is voor mij tijd om een andere keuze te maken en andere dingen te gaan doen”, zegt Azarkan, die sinds 2017 Kamerlid is voor DENK en in maart 2020 fractievoorzitter werd. Hij was niet direct bereikbaar voor een toelichting op dat besluit.

Azarkan zegt er vertrouwen in te hebben dat DENK zonder hem in staat zal zijn een goed resultaat te behalen bij de verkiezingen. De partij, die drie zetels heeft in de Tweede Kamer en mee bestuurt in de gemeenten Rotterdam en Schiedam” is volgens hem “een blijvende factor van betekenis” in de landelijke politiek.

Zijn periode als Kamerlid, hoe zwaar ook, is volgens Azarkan “een avontuur” geweest dat hij “voor geen goud” had willen missen. Hij staat vooral bekend om zijn inzet voor de gedupeerden in het schandaal rond de kinderopvangtoeslag en zijn strijd tegen racisme en discriminatie door overheidsorganisaties.

Zijn fractiegenoten zijn vol lof over Azarkan. “De Tweede Kamer verliest een kleurrijk karakter”, aldus Tunahan Kuzu. Stephan van Baarle zegt niet alleen zijn fractieleider maar ook een “strijdmakker” kwijt te raken. “Dit raakt me echt diep en doet me verdriet.”