NRC haalt Rusland-correspondent Eva Cukier terug naar Nederland

NRC haalt Rusland-correspondent Eva Cukier terug uit Moskou, maakt de hoofdredactie van de krant bekend. Ze is teruggekeerd naar Nederland. “Helaas hebben we dit besluit moeten nemen in verband met de aanhoudende onveiligheid in de werkomstandigheden in Rusland voor journalisten”, stelt hoofdredacteur René Moerland in een nieuwsbericht op de website van NRC.

Cukier begon in 2020 als Rusland-correspondent en deed sinds januari 2021 verslag vanuit Moskou. Ze bleef “als een van de weinige Nederlandse correspondenten” ter plaatse verslag doen, “ook na de Russische invasie in Oekraïne, toen veel media en correspondenten het land verlieten en een militaire censuur werd ingesteld”, meldt NRC.

Cukier had haar werk vanuit Moskou zelf graag voortgezet, maar de hoofdredactie vond dit niet langer verantwoordelijk. Ze blijft voor de krant verslag doen over Rusland en de rest van de regio.

Eerder haalde de NOS correspondent Iris de Graaf terug uit Rusland.