Ook Sylvana Simons (BIJ1) keert niet terug in Tweede Kamer

Ook Sylvana Simons (BIJ1) keert de landelijke politiek de rug toe. Ze zal bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november geen lijsttrekker zijn van de partij die onder haar leiding één Kamerzetel behaalde bij de verkiezingen van 2021, zegt ze tegen de Volkskrant.

Directe aanleiding voor Simons om te stoppen is het vertrek van twee Amsterdamse gemeenteraadsleden, die BIJ1 verlaten maar hun raadszetel meenemen. Zij klaagden in een interview met NRC over een “structureel onveilige werkomgeving” binnen de partij, en stelden dat Simons als politiek leider daar te weinig tegen ondernam.

“Ik moet me wapenen tegen onware frames”, zegt Simons tegen de Volkskrant. “Dat kan ik wel, maar ik wil het niet meer.” Daarnaast spelen gezondheidsklachten waar zij al langer mee kampt, een rol. “Dit besluit neem ik ook omwille van mijn welzijn. Ik zie uit naar rust.”