Op Roze Maandag is in Tilburg de grootste pride buiten Amsterdam

Het grootste Nederlandse pride-evenement buiten Amsterdam vindt maandag plaats in Tilburg. Op Roze Maandag, georganiseerd door Stichting Roze Maandag, trekt vanaf het centraal station een Pride Walk door de Brabantse binnenstad.

Net als tijdens eerdere edities van het feest roostert de NS op maandag weer de ‘Roze Maandag Express’ in, die vanaf Amsterdam via Utrecht en Den Bosch naar Tilburg rijdt. Zangeres Sieneke luidt op Amsterdam Centraal het vertrek in door op de conducteursfluit te blazen, waarna een dragqueen-machinist de passagiers naar Tilburg vervoert.

Roze Maandag zou in 1990 zijn ontstaan toen Henk Krol, destijds hoofdredacteur van de Gay Krant, de Tilburgse kermis bezocht. Een redacteur van het blad die verantwoordelijk was voor de ‘homo- en lesbische agenda’ op teletekst, schreef bij wijze van grap een aankondiging op de nieuwsdienst dat er een “nichtenavond” plaatsvond op de plek waar Krol zich bevond. Hierop ontstond een spontaan feest met enkele honderden bezoekers. In 1991 werd er een stichting opgericht en vond de eerste officiĆ«le editie van Roze Maandag plaats.