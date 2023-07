Ruim twee dagen geen treinen tussen Den Haag en Schiedam

Van woensdagochtend tot vrijdagochtend rijden er geen treinen tussen Den Haag Holland Spoor en Schiedam Centrum. ProRail laat weten dat er vanwege werkzaamheden geen treinverkeer mogelijk is van woensdag 01.00 uur tot vrijdag 05.00 uur.

Op het station van Schiedam worden in die periode twee sporen onder handen genomen. De werkzaamheden zijn onderdeel van een project om het spoor en de stations tussen Rijswijk en Rotterdam geschikt te maken voor meer treinverkeer, zegt ProRail. Het is de bedoeling dat er op dat traject uiteindelijk acht intercity’s en zes sprinters per uur kunnen rijden, beide kanten op.

Rondom Schiedam worden de komende dagen alle bovenleidingsportalen vervangen. Ook vernieuwt ProRail tussen woensdagochtend en vrijdagochtend de hangdraden van de bovenleiding tussen Delft en Schiedam, waardoor de treinen sneller kunnen rijden.