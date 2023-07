Verdachte partnermoord Bovenkarspel: het was een ongeluk

De man die wordt verdacht van het doden van zijn partner, op 9 april van dit jaar in het Noord-Hollandse Bovenkarspel, ontkent dat er opzet in het spel is geweest. Tijdens verhoren heeft hij verklaard dat de 49-jarige vrouw door een ongeluk om het leven is gekomen.

Dat bleek maandag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de man, de 53-jarige Emanuel H. De verdachte is niet op die zitting verschenen. Hij kampt met psychische problemen, aldus zijn advocaat, en zit in voorarrest in de psychiatrische afdeling van het huis van bewaring. Details over het ongeluk dat het slachtoffer volgens de verdachte het leven zou hebben gekost, zijn nog niet duidelijk geworden.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt H. van moord. Hij zou het slachtoffer in hun woning hebben gewurgd. Daarna zou hij het lichaam van de vrouw in de kofferbak van zijn auto naar een vooralsnog onbekend gebleven, afgelegen plek hebben vervoerd, om het daar te overgieten met benzine en in brand te steken. Het OM verdenkt hem derhalve ook van het wegmaken van het stoffelijk overschot ten einde de moord te verdoezelen.

Over de precieze doodsoorzaak zijn nog geen definitieve conclusies getrokken. Het sectierapport is nog niet klaar en er zal nog zogeheten neuropathologisch onderzoek plaatsvinden. Daarbij onderzoekt de forensisch patholoog de hersenen op onder meer traumatisch letsel en op ziekelijke en aangeboren afwijkingen.

Dergelijk onderzoek neemt doorgaans meerdere maanden in beslag. Mede hierdoor verwacht de rechtbank dat de inhoudelijke behandeling van de zaak nog geruime tijd op zich laten wachten. Een psycholoog en een psychiater zijn bezig met een onderzoek naar de geestesgesteldheid van H.

De volgende tussentijdse zitting is op 16 oktober.