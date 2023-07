Eurocross krijgt zeker 200 schademeldingen na noodweer Italië

Bij Eurocross zijn tot dinsdagavond zeker tweehonderd meldingen van beschadigde voertuigen binnengekomen na noodweer met forse hagelbuien in Italië, laat een woordvoerster van de alarmcentrale weten.

Eerder op de dag meldde de ANWB dat zich daar ook zeker tweehonderd mensen hadden gemeld met schade. SOS International sprak van zo’n 150 berichten van Nederlanders van wie de auto, camper of caravan zo ernstig beschadigd is dat deze niet meer rijdt. Bij Eurocross komen nog steeds nieuwe meldingen binnen, dus vermoedelijk lopen de aantallen nog op. Ook de ANWB verwacht woensdag met nieuwe cijfers te komen. SOS International was dinsdagavond niet bereikbaar.

Hoe de afhandeling van de meldingen gaat lopen kon een woordvoerster van Eurocross niet zeggen, omdat dat nog onduidelijk is. “Het is zo ontzettend groots, dan is het bijna onmogelijk om goed en snel hulp te bieden.”

Zo zijn er op dit moment niet of nauwelijks bergers beschikbaar omdat die door de Italiaanse overheid ingezet worden om de snelwegen vrij te maken, aldus de zegsvrouw. Wanneer die wel beschikbaar zijn om auto’s van campings weg te halen, is niet bekend. “De omvang is zo groot dat het een ontzettend lastig verhaal is.”

Ook het aanbieden van vervangend vervoer lijkt een lastig verhaal te worden, omdat de vraag tien tot twintig keer groter is dan normaal, zegt de woordvoerster. “Dat aanbod is er gewoon niet.” Ze raadt reizigers dan ook aan om te kijken naar alternatieve vervoersmiddelen, zoals de trein of het vliegtuig.