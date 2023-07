Fietser (72) overlijdt door aanrijding in Bergen op Zoom

Een 72-jarige fietser uit Bergen op Zoom is maandag overleden door een aanrijding met een auto op de Halsterseweg in die plaats. De auto werd bestuurd door een 86-jarige man, eveneens uit Bergen op Zoom. De politie spreekt van een tragisch ongeval.

De autobestuurder reed in een aangepaste automaat achteruit een oprit af, meldt de politie. Hij zou hebben gas gegeven, in plaats van hebben geremd. Hierdoor reed hij vol gas achteruit onder meer over twee rijbanen en een groenstrook, waarna hij de fietser raakte die over een fietspad reed. Het slachtoffer viel en overleed later in de ambulance. De auto kwam uiteindelijk via twee voortuinen van overburen tegen een andere auto tot stilstand.

Het rijbewijs van de bejaarde automobilist is ingevorderd.