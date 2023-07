Met Peter Kwint verliest SP nog een boegbeeld in Kamer

Na Renske Leijten verliest de SP met Peter Kwint opnieuw een markant lid van de Tweede Kamerfractie. De 38-jarige onderwijs- en cultuurwoordvoerder van de partij heeft besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen bij de verkiezingen in november, zo meldt hij op X, het vroegere Twitter. Hij zit sinds 2017 in de Kamer.

Zelf spreekt Kwint van een “voorlopig” afscheid. Hij heeft naar eigen zeggen “het gevoel dat anderen de volgende periode hier beter kunnen zitten”. Net als Leijten eerder laat hij weten dat de Haagse politiek veel van zijn incasseringsvermogen vraagt. “Ik wil hier weg zijn voor ik te cynisch word. Want het volk vertegenwoordigen is een grote eer.”

Kwint maakte deel uit van de parlementaire enquĂȘtecommissie die de aardgaswinning in Groningen onderzocht. Hij vindt nog altijd dat het vernietigende enquĂȘterapport aanleiding had moeten zijn voor het kabinet om af te treden. Dat dit niet gebeurde is “voor mij een extra duw richting de uitgang geweest”.