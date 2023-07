Nederlander (32) vast in internationaal onderzoek cybercrime

Een 32-jarige man blijkt op 18 juli in Barendrecht (Zuid-Holland) te zijn aangehouden in een internationaal onderzoek naar online-identiteitsdiefstal van miljoenen mensen. Dat gebeurde via het criminele handelsplatform Genesis Market dat in april door de Amerikaanse FBI uit de lucht werd gehaald. Op die website werden miljoenen gebruikersprofielen met digitale vingerafdrukken verkocht, waardoor cybercriminelen uit naam van de slachtoffers dingen konden bestellen en rekeningen konden plunderen.

De verdachte, die in Brazilië woont, is mogelijk de grootste Nederlandse gebruiker op Genesis Market, denkt de politie. Hij zou op grote schaal gegevens van slachtoffers hebben gekocht en die hebben gebruikt om ze op te lichten.

“We verdenken deze man ervan dat hij voor tienduizenden euro’s heeft uitgegeven op de markt en daardoor de grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market is en mogelijk zelfs tot de top 10 van grootste gebruikers wereldwijd behoort”, zegt de politie. “Er liggen aangiftes van mensen die voor tienduizenden euro’s bestolen zijn. Met de aanhouding van deze verdachte denken we een grote slag te hebben geslagen in dit onderzoek.”

Wereldwijd werden begin april honderden doorzoekingen gedaan onder de noemer ‘Operation Cookiemonster’. In Nederland werden 17 mensen aangehouden en 23 doorzoekingen gedaan. De politie kon niet eerder over de arrestatie van de verdachte melden vanwege het onderzoek. De rechtbank heeft maandag bepaald dat de man twee weken langer blijft vastzitten.

Via www.politie.nl/checkjehack kunnen mensen controleren of hun gegevens werden aangeboden op Genesis Market. Sinds 4 april hebben er volgens de politie bijna 4,5 miljoen mensen de check gedaan.