NS komt met bijna 1500 extra OV-fietsen

De NS breidt het aantal OV-fietsen aanzienlijk uit. De komende tijd komen er in totaal 1450 nieuwe blauw-gele huurfietsen bij op verschillende stations, vooral rond Amsterdam.

De eerste 650 nieuwe OV-fietsen zijn al neergezet, in onder meer Tilburg, Amsterdam en Leiden. Eind september volgen de overige 800 fietsen. Die komen te staan bij de Amsterdamse stations Centraal, Sloterdijk, Amstel, Zuid en RAI.

De fietsen zijn erg populair en het komt geregeld voor dat reizigers misgrijpen. Tot nu toe bood de NS al 21.500 OV-fietsen aan op bijna driehonderd locaties door heel Nederland. Sinds de start in 2008 is het aantal ritjes gegroeid naar ruim 5 miljoen per jaar. De week van 5 tot en met 11 juni was een recordweek voor de OV-fiets. Nooit eerder werden er in één week zoveel fietsen gehuurd. Het aantal ritten steeg toen met 15 procent vergeleken met dezelfde week vorig jaar.