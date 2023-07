Alarmcentrales: bijna 1400 schademeldingen na noodweer in Italië

De Nederlandse alarmcentrales Eurocross, ANWB en SOS International hebben na het noodweer met forse hagelbuien in Italië bijna 1400 meldingen van schade ontvangen, en dat aantal loopt nog op. Eurocross heeft er inmiddels ruim 500 binnen, ook de ANWB komt ongeveer op hetzelfde aantal uit. SOS International telt inmiddels 375 meldingen, maar verwacht dat dat aantal ook oploopt tot 500. Veel binnengekomen meldingen moeten nog geregistreerd worden.

Vakantiegangers bij het Italiaanse Gardameer hadden in de nacht van maandag op dinsdag last van hagelbuien en onweer. Ook vakantiegangers in Zwitserland, Slovenië en Oostenrijk kregen hier soms mee te maken. De meldingen gaan vooral over schade aan voertuigen zoals auto’s, campers en caravans. Voor een deel van de Nederlanders moet alternatief vervoer worden geregeld.

“We merken veel twijfel en onzekerheid bij mensen over of ze nog kunnen rijden met hun voertuig”, zegt een woordvoerder van SOS International. “Bijvoorbeeld omdat de ramen kapot zijn.” De alarmcentrale zegt in gesprek te zijn met andere alarmcentrales om vakantiegangers met bussen op te halen. “We bellen woensdag mensen met de vraag of ze hiervoor openstaan. We willen ze zo snel mogelijk laten weten waar ze aan toe zijn.”

Eurocross spreekt van “ontzettend veel” meldingen. “Een enorme operatie”, aldus een woordvoerder. “We zetten alle zeilen bij. Het is hoogseizoen, dus het is al erg druk.” De ANWB is bezig in kaart te brengen welke hulp mensen nodig hebben en hoe ze die hulp kunnen bieden. “Sommige mensen vieren nog vakantie, voor hen is het niet erg om even te wachten. Andere mensen moeten wel snel naar huis”, legt een woordvoerder uit.