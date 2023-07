Amelanders naar strand om brand Fremantle Highway

De nodige Amelanders zijn woensdagochtend naar het strand gegaan om te kijken of ze de brand op de Fremantle Highway konden zien. Dat zegt hoofd marketing Cinto Prosperi van de VVV op het eiland. Later kwamen er ook toeristen.

“Het is natuurlijk een behoorlijke ramp”, constateert Prosperi. Maar voor het toerisme op het eiland maakt het brandende schip niets uit. “We hebben als VVV exact nul telefoontjes gehad met vragen”, weet hij. Over de gevolgen van een potentiĆ«le milieuramp wil hij niet speculeren. “Maar zorgen leven natuurlijk wel.”

Bij strandpaviljoen ’t Strandhuys zien ze “een enkeling” op het strand naar het schip speuren, zegt een medewerker. “Het regent nu ook, en er is veel bewolking. Je ziet nu weinig”, voegt hij toe.

Op camping Roosdunen op Ameland speelt het scheepsongeluk qua vakantiestemming nauwelijks bij de gasten. “Nee, ik heb er geen concrete vragen over gekregen van gasten”, aldus een personeelslid van de camping. Wel wordt alles gevolgd via het nieuws en internet. En af en toe komt een gast naar de balie met een meer algemene opmerking: ‘Zo zo, het is wat’ of ‘Wat heftig he’.