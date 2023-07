Bank: zorgkosten thuiswonende senioren gaan enorm groeien

Vooral de kosten aan intensieve zorg voor thuiswonende senioren zijn vorig jaar flink toegenomen. Dat zegt ABN AMRO in een eigen analyse. Die groei is “nog maar een aanzetje” naar de grotere stijging, in de komende jaren, van uitgaven voor dit soort hulp. Deze is vergelijkbaar met zorg die anderen in verpleeghuizen krijgen en moet niet worden verward met bijvoorbeeld thuiszorg.

De zorguitgaven waren vorig jaar in totaal weliswaar redelijk stabiel, maar gaven volgens de bank een vertekend beeld. Bestrijding van het coronavirus vergde namelijk zo’n 4,3 miljard euro minder dan in 2021.

“Deze 4,3 miljard euro is vervolgens voor de helft uitgegeven aan intensieve zorg voor ouderen”, constateert ABN AMRO. Het gaat dan om mensen thuis en in instellingen samen. De andere helft ging naar extra huisartsenzorg, meer en duurdere geneesmiddelen, meer zorg voor gehandicapten en extra ziekenhuiszorg.

In de zorginstellingen bevinden zich nog steeds ongeveer 130.000 hulpbehoevende ouderen, dus daarin zit hem de kostenstijging niet, al hadden ze ook daar met zaken als inflatie te maken. “Dit betekent dat de extra kosten voor intensieve ouderenzorg met name naar de zorg thuis is gegaan.”

In 2022 kwamen er 3400 “intensief verzorgden” in de thuisomgeving bij, hetgeen het totale aantal tot 20.600 lotgenoten bracht. In het eerste kwartaal van 2023 kwamen er alweer 1400 senioren bij die thuis intensieve zorg krijgen.

“Deze trend naar meer intensieve zorg in een thuisomgeving zet naar verwachting stevig door. De vraag naar deze zorg is immers het grootst na het 80e levensjaar, en het aantal 80-plussers zal de komende jaren nog sterk toenemen”, zegt ABN AMRO. Vooral na 2026 zal het omhoog gaan. Daar komt bij dat woonhuizen meestal niet erg geschikt zijn om dat soort hulp goed te verlenen.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) streeft naar 290.000 extra woningen voor senioren in 2030, waarvan er minstens 40.000 geschikt zijn voor intensieve zorg thuis. “Of dit gaat lukken, is maar zeer de vraag. Nieuwbouw verloopt mede door de stikstofproblematiek traag, terwijl het bovendien denkbaar is dat beleggers en projectontwikkelaars binnen de beperkte ruimte die er wel is liever goedbetaalde eengezinswoningen realiseren”, aldus ABN AMRO.