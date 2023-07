Bergingsvaartuig legt noodverbinding met brandend vrachtschip

Een bergingsvaartuig heeft een noodverbinding met het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland weten te leggen. Met die verbinding houdt het bergingsvaartuig Hunter het schip gecontroleerd op een positie, meldt de Kustwacht.

De noodverbinding is volgens een woordvoerder van de kustwacht nodig om controle te houden over waar het vaartuig heen gaat. “Het is stuurloos, er is niemand meer aan boord”, aldus de woordvoerder. Daarbij is het gevaarlijk, omdat er nog brand aan boord is. Er is voor een voor zover mogelijk zo veilig mogelijke locatie, tussen twee verkeersbanen in, gekozen en er wordt geprobeerd het schip vrij te houden van obstakels op zee.

De gelegde verbinding is niet heel solide, aldus de woordvoerder, maar het was op dat moment het enige wat mogelijk was. De verbinding aan de achterzijde van het schip blijft in ieder geval totdat een mogelijk stevigere sleepverbinding kan worden gemaakt.

De Fremantle Highway staat nog steeds in brand, aldus de kustwacht, die eerder al aangaf dat een van de mogelijke scenario‚Äôs is dat het schip zinkt. Met dat scenario wordt in de voorbereidingen die nu worden getroffen volgens de woordvoerder het meeste rekening gehouden. “Momenteel worden met meerdere partijen als bergingsbedrijven en Rijkswaterstaat bekeken wat de best mogelijke wijze is om de schade zoveel mogelijk te beperken.” Zo willen de instanties volgens de woordvoerder absoluut voorkomen dat vloeistoffen als brandstof in het water belanden. “We zetten alles op alles om dat te voorkomen.”

Het 200 meter lange schip heeft 2857 auto’s aan boord waarvan 25 elektrische auto’s. De brand werd voor het eerst gedetecteerd in de buurt van elektrische auto’s. Of het daar ook is ontstaan en waardoor, is nog onduidelijk. De elektrische auto’s maken de brandbestrijding volgens de woordvoerder complexer, omdat accu’s niet zo makkelijk te blussen zijn.