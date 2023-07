Burgemeester Ameland bezorgd om milieueffecten brandend schip

Burgemeester Stoel van Ameland is bang dat het milieu beschadigd raakt als het brandende vrachtschip boven Ameland zou zinken, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Ameland woensdag na berichtgeving van de NOS. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken op een vrachtschip ten noorden van het eiland. Daarbij is een van de 23 bemanningsleden om het leven gekomen.

“Het is iets wat al langer speelt. Het is de grote angst van de eilanden, dat bij een van de vaargeulen iets gebeurt dat het milieu kan schaden”, zegt de woordvoerder. Volgens haar is het nog heel moeilijk te zeggen welke effecten het schip op de natuur van het Waddengebied en het eiland heeft.

De rook die van het schip afkomt is ook op het eiland te zien. Volgens de woordvoerder is de rook “behoorlijk zichtbaar”.

Het Panamese schip Fremantle Highway drijft stuurloos rond en staat volgens de kustwacht nog in brand. Het schip was op weg vanuit Bremerhaven in Duitsland naar het Egyptische Port Said en heeft 2857 auto’s aan boord waarvan 25 elektrische auto’s. Er zijn geen bemanningsleden meer op het schip.