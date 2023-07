Duizenden kinderen maken gebruik van gratis ov in Amsterdam

Duizenden Amsterdamse basisschoolkinderen maken gebruik van een actie waarbij ze de komende maanden gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen in Amsterdam. Inmiddels heeft de gemeente 9000 aanvragen voor het gratis ov goedgekeurd, laat een woordvoerder weten.

De actie met gratis ritjes met de bussen, trams en metro’s van vervoerder GVB begon dit weekend en loopt nog tot eind november. Voorwaarden voor het gratis reizen zijn dat het kind een leeftijd heeft tussen de 4 en 11 jaar, in de gemeente Amsterdam woont, een persoonlijke ov-chipkaart heeft en dat een volwassene meereist.

Rond de 60.000 kinderen vallen in de doelgroep. “Dus we hopen dat er nog veel meer aanmeldingen komen”, zegt de woordvoerder. “We zijn met flyers via de stadsdelen, buurtteams en andere lokale netwerken bezig om meer mensen te wijzen op de mogelijkheid om dit aan te vragen want we willen zoveel mogelijk gezinnen de kans geven om hier de komende maanden gebruik van te maken.”

De gemeenteraad maakte vorig jaar 1 miljoen euro vrij om kinderen op zaterdag gratis te laten reizen, maar het bleek mogelijk om het aantal dagen flink uit te breiden. Eerder zei vervoerswethouder Melanie van der Horst dat het voor veel gezinnen niet vanzelfsprekend is om buiten hun eigen buurt en door de stad te reizen. “Ik hoop dat deze actie hen een mooie zomervakantie bezorgt en de kans geeft om hun horizon te verbreden”, zei Van der Horst.

Ook in andere delen van het land kunnen kinderen deze zomervakantie gratis reizen. Zo is er een actie van openbaarvervoerbedrijf EBS, dat actief is in het Zuid-Hollandse Voorne-Putten en Rozenburg en in de regio’s Haaglanden en Waterland, ten noorden van Amsterdam. Ook rijdt het ov-bedrijf met bussen in de regio IJssel-Vecht, onder de merknaam RRReis. In de provincie Utrecht kunnen kinderen gratis met bussen en trams van ov-bedrijf Syntus.